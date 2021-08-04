Mattel создала куклу в честь разработчицы вакцины Oxford/AstraZeneka

Mattel создала куклу в честь разработчицы вакцины Oxford/AstraZeneka
Женщина занималась разработкой вакцины. Фото: pixabay.com

Ученая Сара Гилберт участвовала в разработке прививки, которая позволяет спасать миллионы жизней.

Компания Mattel выпустит куклу Барби, прототипом которой стала одна из соавторов вакцины Oxford/AstraZeneca, профессора Сары Гилберт. Таким образом маленьким девочкам хотят рассказать о необычной профессии и вдохновить их на занятия наукой. Об этом пишет Guardian.

Гилберт изначально удивилась, узнав о создании куклы. Она сочла подобный поступок «очень странным», но выразила надежду, что поставленная цель будет достигнута. Кукла, как и сама ученая, имеет длинные рыжие волосы, носит очки и черный брючный костюм.

Также выйдут еще пять Барби в честь женщин, которые сделали большой вклад в борьбе с пандемией коронавируса: медсестра из США Эми О’Салливан, американский доктор Одри Круз, канадская активистка Чика Стейси Ориува, бразильский исследователь Жаклин де Хесус и австралийский доктор Кирби Уайт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская женщина-космонавт стала прообразом новой куклы Барби.

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