СК Петербурга задержал вора, ограбившего жителя блокадного Ленинграда

СК Петербурга задержал вора, ограбившего жителя блокадного Ленинграда
Расследование уголовного дела продолжается. Фото : Следственный Комитет РФ

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу задержал 43-летнего мужчину. Его обвиняют в грабеже. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее неизвестный мужчина, находясь в парадной дома 6 корпус 2 по улице Черкасова украл у 82-летнего местного жителя, принадлежащую ему матерчатую сумку. В ней находились деньги в сумме 500 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, на установление соучастников подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что расследованием дела о грабеже блокадника займется СК. В Петербурге следственные органы приняли к производству уголовное дело, открытое полицией по факту грабежа в отношении 82-летнего мужчины.

блокадник грабеж ГСУ СК России по Петербургу новости СПб расследование


 

Новости партнеров
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Инсульты, фиброз и хроническая усталость: какими еще необратимыми ...
Скорая и спасатели прибыли к ДТП с перевертышем на Гаванской
Соблюдение требований фуд-кортами в ТЦ проверяют ежедневно
СК Петербурга задержал вора, ограбившего жителя блокадного Ленинграда
В порту Петербурга остановили 24 тонны гибискуса
Пожар в доме на Железноводской улице тушат 29 спасателей
Пять подсудимых сбежали из ИВС в Московской области
В Петербурге птенцы скопы из Красной книги покинули гнездо