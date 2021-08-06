СК Петербурга задержал вора, ограбившего жителя блокадного Ленинграда

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу задержал 43-летнего мужчину. Его обвиняют в грабеже. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

Ранее неизвестный мужчина, находясь в парадной дома 6 корпус 2 по улице Черкасова украл у 82-летнего местного жителя, принадлежащую ему матерчатую сумку. В ней находились деньги в сумме 500 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылся. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, на установление соучастников подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что расследованием дела о грабеже блокадника займется СК. В Петербурге следственные органы приняли к производству уголовное дело, открытое полицией по факту грабежа в отношении 82-летнего мужчины.