Россельхознадзор проверил онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек»

С помощью онлайн-сервиса также можно заранее получить информацию о необходимых животному прививках. Фото: unsplash

С помощью онлайн-сервиса также можно заранее получить информацию о необходимых животному прививках. Фото: unsplash

С января 2021 года онлайн-сервисом «Перевозка собак и кошек» воспользовались более 2200 раз, владельцы домашних животных подали 168 онлайн-заявлений для оформления документов на вывоз животных в 10 подразделений Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора, расположенных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей.

Стоит подчеркнуть, что более половины пользователей сервиса интересовал вывоз животных за рубеж, а самыми популярными направлениями для вывоза кошек и собак оказались Финляндия, Эстония и Германия. Тройка стран-лидеров по ввозу домашних животных выглядит несколько иначе, тут помимо Финляндии и Германии отмечена Франция. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

С небольшой разницей, но более активными пользователями сервиса оказались владельцы собак, именно ввоз, вывоз и перемещения по территории РФ этих питомцев заинтересовало около 55% пользователей.

Функционал сервиса позволяет пользователям с помощью электронной очереди записаться на конкретное время в удобное подразделение Россельхознадзора для оформления документов, а также ускорить процесс получения международных ветеринарных сопроводительных документов на вывоз собак и кошек.

Напомним, что с помощью онлайн-сервиса также можно заранее получить информацию о необходимых животному прививках и обработках, о ветеринарных сопроводительных документах, которые нужно оформить владельцу домашнего питомца для ввоза животного на территорию Российской Федерации, его перемещения по территории Российской Федерации, вывоза за рубеж.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительству Российской Федерации понравилось идея о введении штрафов за выброшенное животное.