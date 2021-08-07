Ливни и до +25 ждут Ленобласть в воскресенье

Ливни и до +25 ждут Ленобласть в воскресенье
Погода будет дождливой. Фото: unsplash

В воскресенье, 8 августа, в Ленинградской области установится облачная погода. Больше всего осадков придется на грядущую ночь.

Согласно прогнозу «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», жителей Ленобласти ждет дождливая ночь: дожди местами будут переходить в ливни, местами возможны грозы. Они ослабнут только днем, но все-равно не закончатся.

Умеренный ветер подует с юга и юго-запада. В ночь на 8 августа похолодает до 11-16 градусов тепла, а днем термометры покажут от 20 до 25 градусов.

Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в воскресенье в Петербурге будут дожди и плюс 23 градуса. В последний день недели в Петербурге продолжатся кратковременные дожди, днем они будут идти местами.

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