В воскресенье Петербург отдыхает от ливней и прохлады: потеплеет до +24

В воскресенье Петербург отдыхает от ливней и прохлады: потеплеет до +24
В Петербурге пройдут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Сегодня в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие дожди пройдут лишь местами. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В воскресенье, 8 августа, условия погоды в городе будет определять теплый сектор атлантического циклона. Солнечные лучи смогут лучше прогреть воздушные массы, возвращая показания термометров в рамки климата.

Температура воздуха в дневное время составит +22…+24 градуса, в Ленобласти потеплеет до +25. Юго-западный ветер подует со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти.

Отмечается, что в последующие три дня в Северной столице будет преимущественно без осадков, термометры покажут +23…+25°.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 8 августа в Ленинградской области установится облачная погода. Больше всего осадков придется на грядущую ночь.

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