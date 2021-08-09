В Москву вернулись российские олимпийцы: спортсмены сошли с трапа

Воздушное судно, на борту которого находились российские олимпийцы, село в московском аэропорту Внуково.
Последние российские спортсмены, которые вернулись с Олимпиады в японском городе Токио, вышли из самолета. Информацией об этом делится телеканал «Россия 24».
Во в столичном аэропорту приземлился самолет Airbus A350-900. На нем прилетели последние отечественные спортсмены, выступавшие на XXXII летних Олимпийских играх.
На борту воздушного судна находились волейболисты, гимнасты, гандболисты, синхронисты и другие атлеты.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двукратный Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги Олимпиады. По словам спортсмена, итоге для России вполне себе позитивные после Олимпиады в Токио.