В Москву вернулись российские олимпийцы: спортсмены сошли с трапа

В Москву вернулись российские олимпийцы: спортсмены сошли с трапа
Самолет с олимпийцами приземлился во Внуково. Фото: pixabay.com

Воздушное судно, на борту которого находились российские олимпийцы, село в московском аэропорту Внуково.

Последние российские спортсмены, которые вернулись с Олимпиады в японском городе Токио, вышли из самолета. Информацией об этом делится телеканал «Россия 24».

Во в столичном аэропорту приземлился самолет Airbus A350-900. На нем прилетели последние отечественные спортсмены, выступавшие на XXXII летних Олимпийских играх.

На борту воздушного судна находились волейболисты, гимнасты, гандболисты, синхронисты и другие атлеты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двукратный Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвел итоги Олимпиады. По словам спортсмена, итоге для России вполне себе позитивные после Олимпиады в Токио.

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