Нетрезвый в женском парике ночью пробрался в Михайловский сад

Нетрезвый в женском парике ночью пробрался в Михайловский сад
Нетрезвый мужчина в женском парике перелез через забор Михайловского сада. Фото: google.maps

Сотрудник Росгвардии и охранники поймали мужчину, который под покровом ночи проник на территорию Михайловского сада. Он был в женском парике, а при задержании выронил пакетик с веществом.

Как сообщили в пресс-службе УВО ВНГ по Петербургу, сегодня в 1:30 сотрудник Росгвардии совместно с работниками охранной фирмы задержал мужчину, который проник на охраняемую территорию Русского музея, а затем пытался скрыться.

Нетрезвый мужчина в женском парике перелез через забор закрытого на ночь Михайловского сада. Когда его заметил росгвардеец, гражданин попытался скрыться в парадной ближайшего дома.

Просто так сдаваться он не собирался: нарушитель разбил бутылку и начал угрожать гнавшимся за ним стражам порядка, однако был задержан. Во время задержания он бросил на пол пакетик с кристаллическим веществом белого цвета.

Задержанного передали полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что посетителя «Петергофа» задержали за съемку музея с квадрокоптера.

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Нетрезвый в женском парике ночью пробрался в Михайловский сад
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