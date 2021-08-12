Слухи: Решетова встречается с бывшим возлюбленным Рианны

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Анастасия Решетова после расставания тщательно скрывает личную жизнь. Однако интернет-пользователям все равно удалось раскрыть нового избранника звезды.

О новом романе Решетовой рассказали в телеграм-канале «Светские хроники». Одна из подписчиц заявила, что недавно видела модель в компании арабского миллиардера Хассана Джамиля, который с 2017 по 2019 год состоял в отношениях с певицей Рианной. Парочку заметили в клубе в Монако.

Якобы Решетова весь вечер провела за столом Джамиля, состояние которого оценивается в $1,5 млрд. А из заведения они вышли держась за руки. Также в телеграм-канале предполагают, что именно из-за арабского бизнесмена Решетова приняла ислам и начала изучать Коран. Более того, теперь она практически не публикует свои фото в откровенных нарядах, хотя раньше их было много.

При этом Джамиль часто посещает Лондон по работе, а Анастасия недавно в Instagram как раз говорила, что скоро собирается в столицу Великобритании.

К слову, никаких официальных подтверждений этих слухов не было. Многие думают, что автор сообщение попросту выдумала этот роман.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анастасия Решетова заявила, что Тимати избивал ее.