Петербуржцы заметили двух лосей у «Ашана» на проспекте Культуры

На севере Петербурга автомобилисты засняли двух лосей, пересекающих проезжую часть.

Горожане рассказали об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Сохатых заметили на проспекте Культуры в пятницу, 13 августа. Двое молодых лосей перебегали круговой перекресток рядом с гипермаркетом «Ашан».

«Лоси бегают на круговом перекрестке у Ашана на проспекте Культуры», — рассказали очевидцы.

Животным удалось перебежать проезжую часть, не попав под колеса проезжающих автомобилей. В комментариях петербуржцы отмечают, что в прошлом году на КАДе неподалеку от этого места сбили лося. Пользователи предположили, что там у них, по всей видимости, была тропа.

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