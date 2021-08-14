Путин призвал максимально сохранить лесные богатства

Путин призвал максимально сохранить лесные богатства
Владимир Путин принял участие в совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. Фото: сайт Президента России

Масштаб природных бедствий в некоторых регионах России носит беспрецедентный характер. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил в совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, что необходимо максимально сохранить лесные богатства и организовать работу так, чтобы минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для животных.

Как сообщил ТАСС, Путин подчеркнул, что ежедневно получает доклады о ситуации с пожарами.

Кроме того, отметил президент, важно проработать вопрос о создании условий для жизни людям, находящимся в зоне риска.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправится с рабочей поездкой на Дальний Восток и в Сибирь. Там пройдет совещание по ликвидации последствий ЧС в регионе.

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