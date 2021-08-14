В Пулково задержали шесть авиарейсов 15 августа

В воскресенье, 15 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются шесть рейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Екатеринбурга, Симферополя, Сочи, Калининграда, Симферополя и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Задержан рейс U6 226 авиакомпании «Уральские Авиалинии» до Екатеринбурга. Горожане собирались улететь из Северной столицы в 01:00. Однако сделать это согласно расписанию получится только в 5:20.

С вылетом задерживается рейс до Симферополя FV 5765. Пассажиры компании «Россия» рассчитывали покинуть Петербург в 4:55, однако время вылета сдвинули на 7:10.

Далее с опозданием вылетит рейс U6 547 «Уральских авиалиний» до Сочи. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 5:45, но вылет перенесли на 7:50.

Также задерживают рейс U6 391 до Калининграда. Его обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет должен был улететь в 12:55, но рейс перенесли на 14:40.

Затем с опозданием вылетит рейс U6 511 до Симферополя. Изначально планировалось, что воздушный транспорт компании «Уральские авиалинии» поднимется в небо в 13:45, теперь пассажиры вылетят в 15:20.

Кроме того, позже положенного отправиться еще один самолет до Москвы, который обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Пассажиры рейса U6 080 должны были вылететь из Петербурга в 17:45, но вылетят 19:10.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские авиакомпании S7, «Аэрофлот», Azur Air, «Победа», «Смартавиа», «Уральские авиалинии», «Нордстар», Royal Flight и Nordwind теперь могут выполнять рейсы из России в Египет.