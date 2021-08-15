Росприроднадзор проверит жалобы на стройку у ЖК «Балтийская жемчужина»

Сотрудники Росприроднадзора организовали проверку законности работ в акватории Финского залива неподалеку от ЖК «Балтийская жемчужина» на юго-западе Петербурга.

Как сообщает управление Росприроднадзора по Северо-Западу, петербуржцы пожаловались в ведомство на работы, проводимые в этом участке Красносельского района. Горожане заметили грунты на акватории залива. А рядом с площадкой появился информационный щит с информацией о проводимых работах по берегоукреплению.

Специалистам ведомства предстоит выяснить, есть ли у подрядчика разрешение на данную деятельность, а также провела ли компания мероприятия по защите морской акватории от негативных последствий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что разлив нефтепродуктов в порту Выборга проверит прокуратура.