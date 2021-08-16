На КАД в районе Ржевки на неделю перекроют две полосы

На КАД перекроют две полосы. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На КАД перекроют две полосы. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На внешнем кольце КАД перед развязкой с Шафировским проспектом полностью закроют движение по двум полосам.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 23 августа водителей оставят без двух внешней стороны КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом.

За неделю рабочие должны устранить колейность покрытия проезжей части. Ремонт будет проводиться на третьей и четвертой полосах, по двум оставшимся введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. Сроки завершения ремонта могут измениться из-за погодных условий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение на КАД перед развязкой с Мурманским шоссе ограничат. Водителей ждут ограничения на участке между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе.