На КАД в районе Ржевки на неделю перекроют две полосы

На КАД в районе Ржевки на неделю перекроют две полосы
На КАД перекроют две полосы. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На внешнем кольце КАД перед развязкой с Шафировским проспектом полностью закроют движение по двум полосам.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 17 по 23 августа водителей оставят без двух внешней стороны КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом.

На КАД перекроют две полосы. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

За неделю рабочие должны устранить колейность покрытия проезжей части. Ремонт будет проводиться на третьей и четвертой полосах, по двум оставшимся введут ограничение скорости до 50 км/ч.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. Сроки завершения ремонта могут измениться из-за погодных условий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение на КАД перед развязкой с Мурманским шоссе ограничат. Водителей ждут ограничения на участке между развязками с Шафировским проспектом и Мурманским шоссе.

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