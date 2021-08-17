В Пулково задержали два авиарейса во вторник

В Пулково задержали два авиарейса во вторник
В Пулково задержали два рейса. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Во вторник утром, 17 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Сочи и Москвы. Рейсы обслуживают, в том числе, авиакомпания «Уральские авиалинии».

Первым задерживается рейс U6 547 до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 5:45, однако время вылета сдвинули на 7:00.

Также задерживают рейс до Москвы. Самолет должен был улететь в 17:45, но по факту ждать придется до 19:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что воздушному судну, которое вылетело из петербургского аэропорта Пулково в Волгоград, пришлось вернуться в связи с тем, что отказала гидросистема самолета.

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