Беглов: Петербург начал спускаться с очень высокого плато по COVID

Беглов: Петербург начал спускаться с очень высокого плато по COVID
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что улучшение эпидобстановки зависит от темпов вакцинации. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург начал спускаться с очень высокого плато по заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, эпидситуация в городе начинает улучшаться, но пока рано говорить об окончании третьей волны пандемии.

Градоначальник отметил в эфире «Радио России», что заболеваемость начинает «спускаться с высокого плато». По его мнению, успех процесса зависит от темпов вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что рост случаев коронавируса, возможно, возобновится в середине или конце первого осеннего месяца, так как россияне вернутся из отпусков, выйдут на работу, отправятся в школу. Стабилизация ситуации с ковидом в стране, возможно, будет только к зиме, предположил врач.

Александр Беглов коронавирусная пандемия новости СПб


 

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