На КАДе у Мурино перекроют две полосы движения на пять дней

На КАДе у Мурино перекроют две полосы движения на пять дней
На участке внешнего кольца КАД между развязками с автодорогой Петербург- Матокса и проспектом Культуры перекроют две полосы движения. Фото: пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На участке внешнего кольца КАД между развязками с дорогой от Петербурга до деревни Матокса (Мурино) и проспектом Культуры будут закрыты две полосы движения.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 19 по 23 августа третью и четвертую полосы перекроют из-за работ по устранению колейности покрытия.

Однако для транспорта все также будут доступны вторая и третья полосы. По ним введут ограничение скорости до 50 километров в час.

Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. Сроки завершения ремонта могут измениться из-за погодных условий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 17 по 23 августа водителей оставят без двух внешней стороны КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом.

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