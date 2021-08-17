На КАДе у Мурино перекроют две полосы движения на пять дней

На участке внешнего кольца КАД между развязками с дорогой от Петербурга до деревни Матокса (Мурино) и проспектом Культуры будут закрыты две полосы движения.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 19 по 23 августа третью и четвертую полосы перекроют из-за работ по устранению колейности покрытия.
Однако для транспорта все также будут доступны вторая и третья полосы. По ним введут ограничение скорости до 50 километров в час.
Работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. Сроки завершения ремонта могут измениться из-за погодных условий.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 17 по 23 августа водителей оставят без двух внешней стороны КАД между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом.