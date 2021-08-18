Глава СПЧ допустил сокращение рабочей недели в России

Глава СПЧ допустил сокращение рабочей недели в России
По его мнению, труд стал восприниматься как обуза. Фото: pixabay

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что не против перехода на четырехдневную рабочую неделю.

При этом глава СПЧ призвал учесть тенденции в оплате труда и отношение к работе у россиян. Фадеев заявил в интервью «Известиям», что россияне слишком часто обсуждают сокращение рабочей недели. По его мнению, труд стал восприниматься как обуза. Однако, как он подчеркивает, труд должен занимать главное место в жизни человека.

«Я не против праздников, не против сокращения рабочей недели. Но тренд должен быть в другую сторону», — добавил Фадеев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперт назвал условие перехода россиян на четырехдневную рабочую неделю. Он обратил внимание на то, что нужно говорить не о рабочих днях, а о числе рабочих часов в неделю.

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