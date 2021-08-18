Домашнему насилию в Петербурге подвергаются порядка 30% мужчин

Домашнему насилию в Петербурге подвергаются порядка 30% мужчин
Домашнее насилие, к сожалению, есть и в отношении детей и пенсионеров. Фото: pixabay

За последние шесть месяцев число случаев домашнего насилия в Северной столице увеличилось на 85%. Это почти 400 преступлений семейно-бытового характера. При чем четыре из них закончились убийством.

Чаще всего такое насилие происходит в отношении женщин — 70%, а в отношении мужчин — 30%. Об этом заявил председатель комитета по социальной политике Северной столицы Александр Ржаненков, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Домашнее насилие, к сожалению, есть и в отношении детей и пенсионеров.

Для тех, кто столкнулся с этой проблемой лично, существуют телефоны доверия. Также есть органы опеки и попечительства, обратил внимание Ржаненков.

Он также отметил, что пожилых нередко унижают, стараются от них избавиться. Здесь в большей степени насилию подвержены мужчины. Их и подвергают домашнему насили., объясняет председатель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пенсионеры искали просроченные продукты в мусорном контейнере в Петербурге.

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