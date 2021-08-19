В Петербурге сожгли почти 18 тонн вишни и черешни

В Петербурге сожгли почти 18 тонн вишни и черешни
По заявлению собственника продукции оба груза уничтожены путём сжигания. Фото: pixabay.com

На складе временного хранения, расположенном в Санкт-Петербурге, сотрудники Управления Россельхознадзора провели карантинный фитосанитарный контроль более 5 тонн вишни и около 13 тонн черешни, следовавших из Сербии в адрес петербургского предприятия оптовой торговли.

В ходе фитосанитарного контроля инспекторы Управления выявили признаки заражения ягод возбудителем бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey). Образцы от каждой партии ягод были направлены для проведения лабораторной экспертизы в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория». По результатам проведенных исследований были подтверждены факты заражения продукции указанным карантинным объектом. Об этом сообщает Пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора.

Выпуск продукции на территорию Российской Федерации запрещён, по заявлению собственника продукции оба груза уничтожены путём сжигания. Владелец ягод привлечён к административной ответственности в виде штрафа.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор проверил онлайн-сервис «Перевозка собак и кошек».

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