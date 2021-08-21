В Пулково задержали три авиарейса 21 августа

В петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса. Причины задержки не указываются.

Об этом стало известно в субботу, 21 августа. Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Екатеринбурга, Антальи и Якутска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс U6 226 до Екатеринбурга. Пассажиры авиакомпании «Уральские Авиалинии» рассчитывали покинуть Петербург в 01:00, однако время вылета сдвинули ровно на два часа – 3:00.

Кроме того, позже положенного вылетит самолет до Антальи, который обслуживает авиакомпания «АЗУР эйр». Изначально планировалось, что рейс ZF 7891D начнет выполняться в 3:05, но время отправления сдвинули на 14:45.

Также с опозданием вылетит рейс R3 488 до Якутска. Туда полетит самолет авиакомпании «Якутия». Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 03:50, но вылет перенесли на 06:30.

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