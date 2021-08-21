На Корнея Чуковского дети разглядывают сгоревшую «Волгу»

Пожар в "Волге" случился на улице Корнея Чуковского. Фото: "Яндекс.карты"

Пожар в "Волге" случился на улице Корнея Чуковского. Фото: "Яндекс.карты"

В Красногвардейском районе Петербурга дождь не смог быстро потушить пожар в автомобиле «Волга».

Как сообщает 78.ru, в Северной столице на улице Корнея Чуковского произошло возгорание отечественной машины.

Отмечается, что причиной пожара стало короткое замыкание. Именно поэтому «Волга» сгорела.

На видео кадрах заметно, что салон машины весь черный, пламя беспощадно разделалось с транспортным средством. Вокруг машины продолжают разгуливать дети, которые с интересом рассматривают автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Василеостровском сгорела легковушка. Спасатели ликвидировали пожар в «Ситроене»примерно за десять минут. На место случившегося выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава.