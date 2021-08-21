В Китае оценили характер Путина по подаренным Меркель цветам

В Китае оценили характер Путина по подаренным Меркель цветам
Китайское издание оценило характер президента. Фото: скриншот "Прямая линия"

По букету, который президент России Владимир Путин подарил при встрече канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, можно охарактеризовать его характер. Об этом рассказали в китайском издании Sohu.

Российский лидер преподнес канцлеру розовый букет из пионов и роз. По мнению авторов публикации, данный жест раскрывает его как твердого и вежливого человека, которому «присуща романтика».

Кроме того, в издании отмечается, что эмоциональный интеллект Путина «дополняет его высокий IQ».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что о переговорах Путина и Меркель в Москве 20 августа. Они обсудили международные и региональные вопросы.

ангела меркель владимир путин


 

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