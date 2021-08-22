На проспекте Ударников ударилась мотоциклистка: девушка в скорой

На проспекте Ударников ДТП с девушкой на мотоцикле. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На проспекте Ударников ДТП с девушкой на мотоцикле. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Красногвардейском районе Петербурга произошла авария с участием девушки на мотоцикле, ей понадобилась помощь врачей.

Об этом сообщается 22 августа в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Так, в Красногвардейском районе Северной столицы, на перекрестке Индустриального проспекта и проспекта Ударников произошло дорожно-транспортное происшествие. Участие в нем, к сожалению, принимала девушка, которая управляла мотоциклом. Ей понадобилась помощь врачей. В тот момент, когда очевидец происходящего сумел сделать фотографию с места случившегося, девушка находилась в автомобиле докторов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на месте происшествия осталось мокрое место. На набережной реки Фонтанки автоледи сбила мотоциклиста.