В Китае заявили об остановке распространения коронавируса в стране

В Китае заявили об остановке распространения коронавируса в стране
В конце июля несколько сотрудников аэропорта города Нанкин заразились Дельта-штаммом ковида. Фото: pixabay.com

В Китае впервые с июля не зарегистрировали ни одного нового случая заражения ковидом внутри страны. Об этом заявил китайский Минздрав.

Там отметили, что произошла остановка распространения вируса на территории КНР. В министерстве также обратили внимание на то, что текущую вспышку ковида, которая началась в конце июля, скоро совсем остановится. Об этом сообщает Reuters.

В конце июля несколько сотрудников аэропорта города Нанкин заразились Дельта-штаммом ковида. После — более чем у тысячи человек выявили коронавирус. Из-за этого в Китае ввели жесткие противоковидные меры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае зарегистрировали случай заражения человека бубонной чумой. Заболевшей оказалась 55-летняя жительница города Шицзуйшань. Она занимается разведением скота в соседнем автономном районе Внутренняя Монголия.

Китай коронавирус остановка распространение ситуация


 

Новости партнеров
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Точку в многолетней борьбе за право строить метро Петербурга по решению Путина поставит Мишустин
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На стройке в Приморском районе двое рабочих упали с высоты
В Петербурге зафиксирован резкий спад суточного числа инфицированных COVID
В России за сутки COVID подхватили более 19,4 тысяч человек
Петербуржцам рассказали, как узнать о наличии штрафов за неправильную парковку
Под Комарово нашли скелет, а на Васильевском двух мертвецов, лежащих друг ...
Утром в квартире на улице Петра Смородина выгорела комната
В Китае заявили об остановке распространения коронавируса в стране
В Петербурге с июня произошло три покушения на пеших патрулей