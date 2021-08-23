В Китае заявили об остановке распространения коронавируса в стране

В Китае впервые с июля не зарегистрировали ни одного нового случая заражения ковидом внутри страны. Об этом заявил китайский Минздрав.

Там отметили, что произошла остановка распространения вируса на территории КНР. В министерстве также обратили внимание на то, что текущую вспышку ковида, которая началась в конце июля, скоро совсем остановится. Об этом сообщает Reuters.

В конце июля несколько сотрудников аэропорта города Нанкин заразились Дельта-штаммом ковида. После — более чем у тысячи человек выявили коронавирус. Из-за этого в Китае ввели жесткие противоковидные меры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Китае зарегистрировали случай заражения человека бубонной чумой. Заболевшей оказалась 55-летняя жительница города Шицзуйшань. Она занимается разведением скота в соседнем автономном районе Внутренняя Монголия.