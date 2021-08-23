Стало известно, почему в Петербурге массово гибнут утки

Стало известно, почему в Петербурге массово гибнут утки
Точная причина гибели уток неизвестна. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Горожане обратили внимание на тушки, плавающие в водоемах Северной столицы.

Специалисты Комитета по природопользованию Петербурга прокомментировали многочисленные вопросы о массовой гибели уток в разных водоемах города. Об этом пишет «Комсомольская правда» сегодня, 23 августа.

Известно, что десятки бездыханные тушек заметили, например, в водоеме в Яблоневом саду. Сотрудники ведомства отмечают, что средняя продолжительность жизни уток не превышает 10 лет. Каждый год умирает около двух тысяч птиц, так что наблюдаемое явление считается сезонным.

Но вина человека в гибели уток также есть. Люди закармливают птиц летом, после чего те отказываются самостоятельно добывать пищу и не улетают в теплые края зимой. Как итог: птицы замерзают и гибнут. Так что петербуржцев просят не подкармливать их – особенно в теплое время года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в пруду на Белградской заметили сразу несколько мертвых уток.

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