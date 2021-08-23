Билан и Бузова публично поцеловались

Билан и Бузова публично поцеловались
Бузова и Билан поцеловались при всех. Фото: скриншот Instagram

Певец признался, что подобное они делают даже без камер.

Певица Ольга Бузова и Дима Билан публично поцеловались на вечеринке фестиваля «Новая волна» в Сочи. Об этом пишет «Стархит».

Известно, что Бузова прилетела в Россию со съемок шоу Х-фактор специально для того, чтобы выступить с коллегой на одной сцене. Они спели вместе «Пьяную любовь» в рамках творческого вечера артиста.

После мероприятия Билана и Бузову заметили вместе, целующимися.

«Я, правда, еще зубы не успел почистить. Да мы с Олей к тому же это делаем и без камер»,

— отметил Билан.

Значит ли это, что между артистами роман – пока непонятно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лидер группы «Ногу свело» Покровский выпустил клип, посвященный конфликту с Биланом.

дима билан ольга бузова слухи


 

Новости партнеров
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
После какой вакцины от COVID-19 россияне заболевают коронавирусом чаще всего
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Отец Дзюбы отказался комментировать невызов сына в сборную России
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
Мертвый петербуржец пролежал десять дней в припаркованной машине, пока его не нашел прохожий
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Билан и Бузова публично поцеловались
В Ленобласти во время поиска грибов нашли два снаряд времен ВОВ
В Ленобласти за день в лесу потерялись пятеро грибников
На проспекте Бакунина с фасада дома сыпется штукатурка
Финляндия продлила ограничения на въезд россиян
Врачи объяснили рост заболеваемости ковидом после массовой вакцинации
В Петербурге может подорожать стоимость жетона метро
Смольный надеется ускорить строительство Шкиперкой развязки ЗСД