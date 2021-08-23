Билан и Бузова публично поцеловались

Певец признался, что подобное они делают даже без камер.
Певица Ольга Бузова и Дима Билан публично поцеловались на вечеринке фестиваля «Новая волна» в Сочи. Об этом пишет «Стархит».
Известно, что Бузова прилетела в Россию со съемок шоу Х-фактор специально для того, чтобы выступить с коллегой на одной сцене. Они спели вместе «Пьяную любовь» в рамках творческого вечера артиста.
После мероприятия Билана и Бузову заметили вместе, целующимися.
«Я, правда, еще зубы не успел почистить. Да мы с Олей к тому же это делаем и без камер»,
— отметил Билан.
Значит ли это, что между артистами роман – пока непонятно.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лидер группы «Ногу свело» Покровский выпустил клип, посвященный конфликту с Биланом.