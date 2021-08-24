Смертельный фастфуд. Чем опасна картошка фри

Гамбургеры, шаверма, картошка фри и другие блюда из категории «фастфуд» могут помимо, как минимум, отсутствия пользы для здоровья нести в себе угрозу, особенно если им предстоит быть съеденными не сразу после покупки, а на следующее утро.

Как рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Ольга Лушникова, ночью в фастфуде разрушаются немногочисленные витамины и минеральные вещества, и все, что остается, — это только калории. Никаких полезных микронутриентов там уже не обнаружится.

По словам Лушниковой, если держать такую еду в холодильнике, то ее потом приходится разогревать. А это значит, что структура белковых продуктов меняется и хуже усваивается.

Особо опасна, по ее мнению, картошка фри. В составе картофеля есть крахмал. Когд он обжаривается в большом количестве масла, получаются вредные трансжиры. Но, более того, также образуется опасный канцероген акриламид. Тем более бесполезно разогревать картошку фри на следующий день.

В наггетсах также присутствуют трансжиры и акриламид, а также гетероциклические амины.

Такая еда — разовая, отметила Ольга Лушникова. А если такую еду не хранить в холодильнике, а съесть потом, не разогрев, можно отравиться и заработать бактериальную инфекцию.

Есть гамбургер или шаверму на другой день реально опасно, считает диетолог. Ведь в этих продуктах есть хлеб, мясо, зелень, в соусе сахар и крахмал. Все это — прекрасная среда для размножения бактерий.

В целом, заключила она, один раз такое проделать можно — купить фастфуд и съесть его сразу или на следующий день. Но постоянно питаться так нельзя.

Ранее Gazeta.SPb писала, какие продукты помогут снизить уровень холестерина. По словам турецкого диетолога Дюрдане Кескинер, для этого лучше всего употреблять продукты, богатые клетчаткой. Это овсяные отруби, цельнозерновой хлеб и бобовые, сообщает Sözcü.

Кроме того, желательно есть больше рыбы, а также орехов. Вредный холестерин понижают также яблоки, чеснок, лук, груши, грейпфруты, оливковое масло.