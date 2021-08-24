В Петербурге зарплату выше среднего получают строители и IT-специалисты

Как отмечают в hh.ru, еще одна востребованная в Северной столице профессия — строитель. Фото: pixabay

Как отмечают в hh.ru, еще одна востребованная в Северной столице профессия — строитель. Фото: pixabay

Эксперты проанализировали условия работы в вакансиях и выяснили в каких областях работникам Северной столицы готовы платить зарплату выше среднего по России.

В отрасли информационных технологий в августе этого года в среднем по стране предлагают около 53 тысяч рублей. Однако в городе на Неве соискатели могут рассчитывать на более высокую зарплату — 62 тысячи рублей. При этом около двух тысяч вакансий в СЗФО обещают сотрудникам в IT-компаниях 155 тысяч рублей каждый месяц. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как отмечают в hh.ru, еще одна востребованная в Северной столице профессия — строитель. В среднем по России такой работник может рассчитывать на зарплату в 59 тысяч рублей, а в Петербурге на 66 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга на стройке при падении с деревянной лестницы пострадали двое рабочих.