В Петербурге зарплату выше среднего получают строители и IT-специалисты

В Петербурге зарплату выше среднего получают строители и IT-специалисты
Как отмечают в hh.ru, еще одна востребованная в Северной столице профессия — строитель. Фото: pixabay

Эксперты проанализировали условия работы в вакансиях и выяснили в каких областях работникам Северной столицы готовы платить зарплату выше среднего по России.

В отрасли информационных технологий в августе этого года в среднем по стране предлагают около 53 тысяч рублей. Однако в городе на Неве соискатели могут рассчитывать на более высокую зарплату — 62 тысячи рублей. При этом около двух тысяч вакансий в СЗФО обещают сотрудникам в IT-компаниях 155 тысяч рублей каждый месяц. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Как отмечают в hh.ru, еще одна востребованная в Северной столице профессия — строитель. В среднем по России такой работник может рассчитывать на зарплату в 59 тысяч рублей, а в Петербурге на 66 тысяч рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга на стройке при падении с деревянной лестницы пострадали двое рабочих.

hh.ru IT зарплата работа строители


 

Новости партнеров
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
"Ты животное, ты дебилоид": в Старой Деревне неадекватная дама напала на девушку
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
В центре Петербурга пьяная молодежь избила лошадь
Петербуржец оторвал зеркало с
Петербуржец оторвал зеркало с "Мерседеса", ранее подрезавшего его на дороге
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге зарплату выше среднего получают строители и IT-специалисты
Президент Путин заявил, что Россия не будет вмешиваться в конфликт в Афганистане
В Петербурге свернули 655 коронавирусных коек в двух стационарах
АТОР: Цены на авиабилеты в Сочи в конце лета упали примерно на 30%
Более 1,5 млн российских туристов посетили Турцию за семь месяцев
В центре Петербурга из воды спасли женщину
Хакеры выставили на продажу 1,3 млн паспортных данных клиентов Oriflame
В Петербурге в отношении водителя эвакуатора возбудили уголовное дело