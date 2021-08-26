Кофеин, таурин, L-карнитин: волшебная бодрость или опасность?

Безалкогольные энергетики позиционируют как “скорую помощь” для студентов и спортсменов. Есть и более дорогой сегмент напитков, рассчитанный на людей, которые много работают и не успевают высыпаться, — инженеров, программистов, работников интеллектуального труда.

Вроде бы состав энергетиков всем известен — да и не может стоять на прилавке потенциально опасный продукт. Кто-то пьет кофе, кто-то ест горький шоколад, а кто-то предпочитает баночку газировки с таурином.

Но каково реальное действие веществ — а не то, о котором мы слышим в рекламе?

В первую очередь, благодаря разрекламированной идее об улучшении работы мозга и мгновенной бодрости, покупатель ждет от напитка заметного эффекта.

Чтобы продажи не упали, производители стараются создать состав, который приведет организм к повышенной активности и даже легкой эйфории.

Как этого достичь?

Сами по себе кофеин, таурин и L-карнитин — вполне безобидные вещества, которые мы получаем ежедневно в пище, а некоторые из них содержатся и в обычных поливитаминах.

Секрет энергетиков — не добавленных веществах, а в их дозировке и сочетании друг с другом.

Например, в одной чашке ароматного кофе содержится около 100 граммов кофеина. Этого как раз достаточно, чтобы сердце начало сокращаться быстрее, а кровь прилила к мозгу, снабжая его кислородом.

В банке энергетика кофеина гораздо меньше — примерно треть от кофейной чашки. Зато в нем наверняка содержится гуарана. Это сильнодействующий аналог, один грамм которого приравнивается к сорока граммам кофеина. В сочетании эти вещества создают мощный взрыв энергии, больше похожий на гиперактивность — невозможность сосредоточиться на одной задаче или усидеть на месте. Действие длится около 30-50 минут, после чего наваливается усталость, может начать сильно клонить в сон.

Энергия появляется не случайно — сильное раздражение сердечной мышцы вызывает в организме большой выброс адреналина. Это никак не связано с работой мозга, но оправдывает сказанное в рекламе — человек мгновенно просыпается и как будто бы пышет энергией.

Таурин, аминокислота, которая улучшает работу сердца, содержится в небольших дозах в рыбе и мясе. В одной банке напитка растворено около 1000 мг таурина, когда как суточная доза составляет всего 400 мг. К счастью, это не наносит вреда, большое содержание таурина — всего лишь маркетинговый ход. Излишки никак не влияют на организм и выводятся естественным путем.

L-карнитин — вещество, которое действительно может быть полезно. Правда, пригодится оно спортсменам и желающим похудеть. Это компонент клеток человеческого организма, уменьшающий мышечную утомляемость и способствующий быстрому окислению жирных кислот. Но в сочетании со сладкой газировкой он теряет свои свойства — L-карнитин лучше принимать в капсулах перед тренировкой или долгой ходьбой.