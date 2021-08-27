Спасатели нашли трех маленьких детей, заблудившихся в лесу Ленобласти

Спасатели нашли трех маленьких детей, заблудившихся в лесу Ленобласти
Заблудившегося мужчину с тремя детьми вывели из леса. Фото: скриншот группы "Аварийно-спасательной службы ЛО" "ВКонтакте"

В Ленобласти завершили поиски трех маленьких детей, которые отправились в лес вместе с отцом.

Несовершеннолетних и мужчину поисково-спасательного отряда города Приозерск обнаружили пострадавших ночью в четверг, 26 августа. Они находились в Громовском сельском поселении под Приозерском.

Как сообщили в группе аварийно-спасательной службы Ленобласти в соцсети «Вконтакте», найденных жителей передали родственникам. Причины их блуждания не называются.

Судя по фотографиям, в лесу у отца и детей была палатка. Их поиски закончились благополучно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели вывели из леса у Новой Ладоги заблудившегося пенсионера. Он отправился отдохнуть на природе, но не нашел обратной дороги.

заблудились поиски спасатели


 

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