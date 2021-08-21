Спасатели вывели из леса у Новой Ладоги заблудившегося пенсионера

В Кировском районе Ленобласти нашли заблудившегося в лесу мужчину. Он отправился отдохнуть на природе, но не нашел обратной дороги.

Мужчина заблудился в лесополосе недалеко от города Новая Ладога. Инцидент случился вечером, потому искать человека спасателям пришлось в темноте.

Как сообщили в группе в социальной сети «ВКонтакте» «Аварийно-спасательная служба ЛО», к середине ночи пострадавшего нашли и вывели к дому и передали ожидавшим родственникам.

В этот же день спасатели нашли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу недалеко от Новой Ладоги. Ее также передали родным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели нашли мужчину, который потерялся в лесу около деревни Гришкино.