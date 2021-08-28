В субботу утром Петербург свободен от пробок

Утром субботы, 28 августа, петербургские автомобилисты отдыхают от пробок: сейчас городские улицы практически свободны от заторов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9 утра, дорожная ситуация в Северной столице оценивается всего на один балл. После 10 часов утра дорожная ситуация ухудшится на балл, к 14:00 пробки вырастут до 4 баллов.

Небольшие пробки заметны в районе Московского вокзала и на набережного Обводного канала. Также машины «встали» на проспектах Энгельса и Светлановском, Московском шоссе и Софийской улице. Движение на КАД затруднено за Большим Обуховским мостом и в районе Мурино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в первый выходной после окончания трудовой недели жителей Петербурга ожидает теплая погода, осадки не прогнозируются. Температура воздуха в дневное время составит до +20…+22 градусов.