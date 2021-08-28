В субботу в Петербурге потеплеет до +22 градусов

В субботу в Петербурге потеплеет до +22 градусов
Погода в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В первый выходной после окончания трудовой недели жителей Петербурга ожидает теплая погода, осадки не прогнозируются. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В субботу, 28 августа, синоптическая ситуация будет представлена восточной периферии обширного антициклона. Он оградит регион от нашествия дождевых туч и поможет солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы.

Температура воздуха в дневное время составит до +20…+22 градусов, в Ленобласти потеплеет до +24. Восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 28 августа в Ленобласти будет облачно с прояснениями, могут пройти небольшие дожди. В течение дня атмосферное давление будет подниматься, но незначительно.

михаил леус новости СПб погода


 

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