В «Балтийской жемчужине» откроется новый детский сад

В «Балтийской жемчужине» откроется новый детский сад
Детский сад совсем скоро откроет свои двери. Фото: pixabay.com

Ходить в учреждение смогут около 90 малышей.

В микрорайоне «Балтийская жемчужина» уже 1 сентября заработает новый детский сад, в который смогут ходить 90 малышей. Об этом сегодня, 28 августа, напомнили в пресс-службе Смольного.

В детском саду есть зал для занятий музыкой и физкультурой, специальные помещения для кружков. На территории также есть игровые площадки и беседки.

К слову, в микрорайоне к 2023 году будут жить 35 тысяч человек. Там уже есть две школы и четыре детских сада. Власти планируют и дальше развивать социальную инфраструктуру в новых районах. Так, например, в скором времени хотят открыть еще одну школу на 825 мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что власти Петербурга выделили на подготовку школ к новому учебному году свыше 11,5 млрд рублей.

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В «Балтийской жемчужине» откроется новый детский сад