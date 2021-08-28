В ночь на воскресенье в Ленобласти ожидается +5 градусов

В ночь на воскресенье в Ленобласти ожидается +5 градусов
Не обойдется без дождей. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 28 августа, жителей Ленобласти ожидается переменная облачность, не обойдется без осадков.

В ночное время температура воздуха составит +8…+13 градусов, местами столбик тетраметра опустится до +5. Днем в 47-м регионе потеплеет до +17…+22 градусов.

Как сообщили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное УГМС», местами, преимущественно на юге области, пройдут кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что последние выходные лета завершатся в Петербурге без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +12…+14 градусов, в дневное время потеплеет до +19…+21.

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