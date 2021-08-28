У «Политехнической» обучающийся вождению попал в аварию

У «Политехнической» обучающийся вождению попал в аварию
В аварии никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

У станции метро «Политехническая» сегодня днем, 28 августа, произошла авария с участием двух автомобилей. За рулем одного из них сидел начинающий водитель, который только начал обучаться непростому ремеслу. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте».

«Зато будет знать как ДТП оформляется»,

— пишет один из пользователей.

Многие поддержали студента, отметив, что «тяжело в учении, легко в бою. К счастью, авария обошлась без серьезных последствий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спасатели вырезали водителя КАМАЗа из кабины после ДТП на Мурманском шоссе. Медпомощь ему не потребовалась — он отказался.

дтп новости СПб политехническая


 

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