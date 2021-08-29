Последний выходной лета в Петербурге будет дождливым

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Дождливый день в Петербурге. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В последний выходной уходящего лета в Петербурге пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в воскресенье, 29 августа, на погоду окажет влияние атмосферный фронт, связанный с циклоном, расположившимся у западных границ России.

Температура воздуха в городе составит +18…+20 градусов, в Ленобласти потеплеет до +21. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо падать.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 29 августа в Ленобласти местами, преимущественно на юге области, пройдут кратковременные дожди. Подует умеренный ветер.