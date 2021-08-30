Укололся и полетел: 28 стран, открытых для привитых россиян

Россияне уже второй год живут с мыслями о закрытых границах и невозможности путешествовать. При этом некоторые странны постепенно становятся более открытыми для туристов, готовых предъявить сертификат о вакцинации. Последним список пополнил Таиланд. Gazeta.SPb рассказывает, куда можно попасть, сделав прививку.

Ассоциация туроператоров России порадовала новостью – Таиланд включил российский «Спутник V» в список вакцин, с которыми в страну пускают туристов.

Привитые россияне не должны будут проходить 14-дневный карантин.

«Спутник V» стал седьмой вакциной от COVID-19, одобренной в Таиланде для приема туристов. Привитые другими препаратами путешественники начали посещать страну с середины июля, россияне получат такую возможность с 1 сентября.

Включение российского препарата в список допустимых вакцин не отменяет сдачу ПЦР-теста. Его результаты придется ждать в течение дня на территории своего отеля, в некоторых случаях — в течение трех.

По данным АТОР, Таиланд ждет до полумиллиона российских туристов до конца этого года.

Отметим, что с сертификатом о вакцинации россиян, кроме Таиланда, пустят еще в 27 стран. Среди них – Армения, Болгария, Египет, Греция, Венгрия, Кипр, Марокко, Эстония и другие. Часть из них вместе с сертификатом о вакцинации требует и отрицательный ПЦР-тест.

Меньше всего формальностей соблюдать разрешают Азербайджан, Армения, Венесуэла, Грузия, Египет, Киргизия, Кипр, Мадейра, Монголия, Румыния, Сербия, Словакия, Таджикистан, Турция, Черногория и Эстония.

Отметим, что в этот список не входят страны, которые не предоставляют особые условия въезда вакцинированным. Есть государства, попасть в которые еще проще. Среди таких, например, Абхазия или Мексика.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что за семь месяцев Турцию посетили более 1,5 млн российских туристов.