Общественные туалеты в Петербурге могут стать бесплатными

Общественные туалеты в парках и садах Северной столицы могут сделать бесплатными и круглосуточными.
Об этом сообщил глава петербургского комитета по энергетике Андрей Бондарчук в ходе нулевых чтений бюджета на 2022–2024 год.
Чиновник рассказал, что сейчас комитет подготавливает инициативу, чтобы часть городских туалетов стали бесплатными.
«На каждом таком объекте есть сотрудник или сотрудница, которые с 9 до 18 или в своем графике находятся там. Есть перспектива такого решения», — заявил Бондарчук.
Также, по словам главы ведомства, он поддерживает идею перевести туалеты на круглосуточный режим работы. Объекты оборудуют сигнализацией и камерами, чтобы избежать вандализма.
На общественные туалеты в 2022 году планируют потратить 447,3 млн рублей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет по образованию попросил дополнительные 3,9 млрд рублей.