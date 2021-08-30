Общественные туалеты в Петербурге могут стать бесплатными

Общественные туалеты в Петербурге могут стать бесплатными
На общественные туалеты в 2022 году планируют потратить 447,3 млн рублей. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Общественные туалеты в парках и садах Северной столицы могут сделать бесплатными и круглосуточными.

Об этом сообщил глава петербургского комитета по энергетике Андрей Бондарчук в ходе нулевых чтений бюджета на 2022–2024 год.

Чиновник рассказал, что сейчас комитет подготавливает инициативу, чтобы часть городских туалетов стали бесплатными.

«На каждом таком объекте есть сотрудник или сотрудница, которые с 9 до 18 или в своем графике находятся там. Есть перспектива такого решения», — заявил Бондарчук.

Также, по словам главы ведомства, он поддерживает идею перевести туалеты на круглосуточный режим работы. Объекты оборудуют сигнализацией и камерами, чтобы избежать вандализма.

На общественные туалеты в 2022 году планируют потратить 447,3 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Комитет по образованию попросил дополнительные 3,9 млрд рублей.

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