Соловьев уверен, что Бузовой нужно обратиться к психиатру

Телеведущий считает, что звезда произносит слова, значение которых довольно часто не знает.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова певицы Ольги Бузовой, которая обвинила его в ненависти к женщинам. Своим мнением Соловьев поделился в разговоре со «СтарХит».

Журналист заявил, что Бузовой нужно обратиться к психиатру и даже поставил ей диагноз.

«У нее болезнь Уткина — это когда человек употребляет слова, о значении которых не знает»,

— уверен Соловьев.

Он также добавил, что Бузовой стоило бы найти хорошего адвоката, потому что найдется человек, который не будет терпеть нападки с ее стороны и отправится в суд. Напоминаем, что Бузова отказалась идти на шоу к Соловьевуи обвинила его в оскорблении и унижении женщин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова посоветовала девушкам никогда не отказываться от дорогих подарков. Бузова заявила, что не стоит ограничивать мужчину, если он хочет сделать дорогой подарок. Телеведущая считает, что иная женская позиция неверна.