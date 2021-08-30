Соловьев уверен, что Бузовой нужно обратиться к психиатру

Соловьев уверен, что Бузовой нужно обратиться к психиатру
Соловьев раскритиковал Бузову. Фото: Скриншот программы «Вечер с Владимиром Соловьевым»

Телеведущий считает, что звезда произносит слова, значение которых довольно часто не знает.

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова певицы Ольги Бузовой, которая обвинила его в ненависти к женщинам. Своим мнением Соловьев поделился в разговоре со «СтарХит».

Журналист заявил, что Бузовой нужно обратиться к психиатру и даже поставил ей диагноз.

«У нее болезнь Уткина — это когда человек употребляет слова, о значении которых не знает»,

— уверен Соловьев.

Он также добавил, что Бузовой стоило бы найти хорошего адвоката, потому что найдется человек, который не будет терпеть нападки с ее стороны и отправится в суд. Напоминаем, что Бузова отказалась идти на шоу к Соловьевуи обвинила его в оскорблении и унижении женщин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова посоветовала девушкам никогда не отказываться от дорогих подарков. Бузова заявила, что не стоит ограничивать мужчину, если он хочет сделать дорогой подарок. Телеведущая считает, что иная женская позиция неверна.

владимир соловьев ольга бузова психиатр


 

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