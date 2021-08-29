Бузова посоветовала девушкам никогда не отказываться от дорогих подарков

Бузова посоветовала девушкам никогда не отказываться от дорогих подарков
Бузова высказалась о дорогих подарках. Фото: скриншот Instagram

Телеведущая и певица Ольга Бузова посоветовала девушкам принимать дорогие подарки от мужчин.

Мнение теледивы прозвучало в подкасте «Бузова шоу» на платформе «Яндекс.Музыка». Речь шла о том, что некоторые девушки опасаются принимать дорогие подарки от своих поклонников, поскольку это может быть неправильно истолковано.

Бузова заявила, что не стоит ограничивать мужчину, если он хочет сделать дорогой подарок. Телеведущая считает, что иная женская позиция неверна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица Ольга Бузова и Дима Билан публично поцеловались на вечеринке фестиваля «Новая волна» в Сочи. Артист признался, что подобное они делают даже без камер.

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