К проекту «Пушкинская карта» присоединились свыше 1,3 тысяч учреждений культуры

На "Пушкинскую карту" один раз в год государств будет перечислять деньги для покупки билетов в музеи, театры, кино и так далее. Фото: www.instagram.com/lensovet_theatre

На "Пушкинскую карту" один раз в год государств будет перечислять деньги для покупки билетов в музеи, театры, кино и так далее. Фото: www.instagram.com/lensovet_theatre

К программе «Пушкинская карта» присоединились более 1,3 тысяч учреждений культуры России. Это музеи, театры, выставочные центры и другие.

Программу запустят первого сентября. Сегодня в музее изобразительных искусств имени Пушкина в столице презентовали «Пушкинскую карту». На нее пришли: глава Минкульта Ольга Любимова, президент «Почта Банка» Дмитрий Руденко, глава Минцифры Максут Шадаев и другие, актёры Константин Хабенский и Александр Петров, сообщает пресс-служба Минкульта.

На «Пушкинскую карту» один раз в год государств будет перечислять деньги для покупки билетов в музеи, театры, кино и так далее. Что-то кроме этого купить с помощью неё будет нельзя. Карта предназначена только для молодёжи от 14 до 22 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Эрмитаж и Русский музей вошли в тройку наиболее медийных музеев.