Минприроды предупредило о риске переполнения свалок в 20 регионах России

На этих территориях «мусорные» мощности будут исчерпаны в ближайшие два-три года. Фото: pixabay

На этих территориях «мусорные» мощности будут исчерпаны в ближайшие два-три года. Фото: pixabay

В 20 российских регионах в скором будущем перепллнятся свалки. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Такие проблемы с утилизацией мусора грозят Северной столице, Кубани, Севастополю, Ленинградской, Новосибирской, Магаданской «и другим областям», отметил глава министерства. На этих территориях «мусорные» мощности будут исчерпаны в ближайшие два-три года.

Если мусорная проблема захлестнет города, мало никому не покажется, отметил Козлов. На данный момент для регионов уже есть планы по созданию инфраструктуры для сортировки и захоронения отходов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что происшествие случилось в Выборгском районе Северной столице. Там в шесть часов вечера загорелся мусор в девятиэтажке. Информация о пожаре поступила по адресу: проспект Культуры, д. 26, корп. 4 .