В Великобритании усыпили больного туберкулезом альпака

В Великобритании усыпили больного туберкулезом альпака
Всего петицию подписали 150 тысяч человек. Фото: unsplash

В Британии усыпили черного альпака по кличке Джеронимо. На это пошли для того, чтобы не допустить распространения туберкулеза среди крупного рогатого скота.

Эвтаназию осуществило Агентство по охране здоровья животных и растений. Ранее два теста альпаки на туберкулез дали положительный результат. Первый был проведен еще в 2017-м, когда животное привезли из Новой Зеландии. Однако хозяин альпаки говорил, что тестам нельзя верить. Столичный суд Великобритании вынес вердикт усыпить альпака. Об этом сообщает ТАСС.

Британцы, узнав о решении суда подписали онлайн-петицию против эвтаназии. Всего петицию подписали 150 тысяч человек. Они просили премьер-министра Бориса Джонсона спасти животное от смерти.

Совсем скоро проведут патологоанатомическое исследование, чтобы узнать, правда ли у альпака был туберкулез. На это уйдет три месяца.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что британские журналисты сравнили смертность от коронавирусной инфекции и других опасных болезней.

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