В Великобритании усыпили больного туберкулезом альпака

В Британии усыпили черного альпака по кличке Джеронимо. На это пошли для того, чтобы не допустить распространения туберкулеза среди крупного рогатого скота.

Эвтаназию осуществило Агентство по охране здоровья животных и растений. Ранее два теста альпаки на туберкулез дали положительный результат. Первый был проведен еще в 2017-м, когда животное привезли из Новой Зеландии. Однако хозяин альпаки говорил, что тестам нельзя верить. Столичный суд Великобритании вынес вердикт усыпить альпака. Об этом сообщает ТАСС.