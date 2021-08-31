Трутнев рассказал, будут ли строить новые города на Дальнем Востоке

Трутнев рассказал, будут ли строить новые города на Дальнем Востоке
О намерении правительства создать на Курильских островах офшор Трутнев объявлял в прошлом году. Фото: https://pixabay.com

Полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев отметил, что строительство новых городов на Дальнем Востоке пока не лучшая идея, потому что нужно привести в порядок уже существующие.

Он заявил, что людям нужно не только жилье, но и работа. Поэтому строить новый город будет целесообразно, когда возникнут большие новые экономические мощности. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Трутнев г7оворил о планах правительства создать свободную от налогов зону на Курилах. Так, государство не только снимет ставки с налогов, но и освободит от налогов физических и юрлиц.

О намерении правительства создать на Курилах офшор Трутнев объявлял в прошлом году.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владивосток благодаря объединению с соседнем городом и строительству города-спутника может стать первым городом-миллионником на Дальнем Востоке.

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