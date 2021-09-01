В России коронавирус выявили у 18 368 человек за сутки

В России коронавирус выявили у 18 368 человек за сутки
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 368 человек.

Об этом стало известно сегодня, 1 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 6 937 333 случая коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 790 случаях, за все время пандемии скончались 184 014 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 18 325 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса выявляют лишь единичные случаи заболевания. Сейчас в стране преобладает дельта-штамм коронавируса.

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