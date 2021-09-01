Более тысячи дронов подняли в небо над Царским Селом в честь Дня знаний

Для каждого квадрокоптера написана специальная программа полета. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Для каждого квадрокоптера написана специальная программа полета. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В небо над Екатерининским дворцом в Пушкине запустили одну тысячу квадрокоптеров.

Беспилотники поднялись над Царским Селом в последний день лета на расстоянии метра друг от друга. Кадрами шоу горожане поделились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

Мероприятие приурочили ко Дню знаний и к начинающемуся новому учебному году 2021/2022.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в первый день осени существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха ожидается на уровне +15…+17 градусов.