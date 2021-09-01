Ночью спасатели тушили полыхающую мебель в квартире в Кировске

В Кировском районе Ленобласти загорелась мебель в одной из квартир. Спасатели боролись с огнем полчаса.

Возгорание случилось в ночь на среду, 1 сентября. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 2:25. Жители Ладожской улицы в Кировске заметили дым, идущий от одного из многоквартирных домов.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к месту происшествия прибыли пять сотрудников части на одной спецмашине. Было установлено, что в квартире многоквартирного жилого дома горела обстановка на площади 3 квадратных метра.

В 3:04 пожар был ликвидировали. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти в семь часов вечера поступила информация о пожаре по адресу: ул. Коллонтай, д. 31, корп. 2.