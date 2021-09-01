В ближайшие 5 часов движение в Петербурге будет затруднено

Утром, в среду, 1 сентября, в Петербурге образовались пробки. Заторы связаны с дорожными ограничениями, дорожно-транспортными происшествиями, а также потому, что горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:00, пробки оцениваются в 5 баллов. Ситуация останется сложной вплоть до 14:00.