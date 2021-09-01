В ближайшие 5 часов движение в Петербурге будет затруднено

Утром, в среду, 1 сентября, в Петербурге образовались пробки. Заторы связаны с дорожными ограничениями, дорожно-транспортными происшествиями, а также потому, что горожане едут на работу.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:00, пробки оцениваются в 5 баллов. Ситуация останется сложной вплоть до 14:00.
«Красные» участки замечены на Садовой улице, на Московском проспекте, на переулке Бринько, на Арсельнальной набережной, на улице Академика Лебедева, на улице Комсомола, на Кондратевском проспекте, на проспекте Непокоренных, на Выборгском шоссе, на проспекте Энгельса, на Приморском проспекте, на Торжсковской улице, на Большом Сампсониевском проспекте, на Лесном проспекте, на Кантемировском улице, на Литовской улице.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что День знаний в Петербурге начнется с дождей.