«Солярис» влетел в машину прикрытия на КАД: есть погибшая и пострадавшие

&#171;Солярис&#187; влетел в машину прикрытия на КАД: есть погибшая и пострадавшие
На КАДе произошло смертельное ДТП. Фото: pixabay

В Ломоносовском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть и погибшая, и пострадавшие.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 31 августа, ночью, на 87 км КАД, автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого был 30-летний уроженец республики Узбекистан, влетел в авто, прикрывающее дорожные работы.

У водителя «Хендай Соляриса» лишь ссадина на лице, а вот его 40-летняя пассажирка скончалась на месте случившегося.

Еще один человек, который находился в легковушке, госпитализирован в тяжелом состоянии. 32-летнему мужчине диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, рану верхней губы.

Возбуждено уголовное дело. Водитель «Хендай Солярис» задержан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Египте произошло смертельное ДТП в россиянами. Грузовик сбил туристов.

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